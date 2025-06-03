Боле 9 тысяч тюменцев стали участниками "Зелёного марафона" Сбера

Фото пресс-службы Западно-Сибирского отделения Сбербанка

На старт "Зелёного марафона" вышли 140 тысяч бегунов, прошел он прошёл в 60 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и в белорусском Гомеле. Ещё 150 тысяч человек присоединились, чтобы поддержать спортсменов. В этом году забег состоялся в двенадцатый раз. Участники соревновались на дистанциях от 4,2 до 21,1 км. В Тюмени мероприятие посетили более 9 тысяч человек. Забеги стартовали у мультицентра "Контора пароходства" и проходили по набережной реки Туры. Титульным партнером проекта выступил федеральный застройщик "ЭНКО".

Взрослые покоряли дистанцию 10 км, участники от 14 лет — 1 км и 4,2 км, дети от 7 до 13 лет — 420 м, а малыши от 6 месяцев до года проползли 5 метров. Также участники пробежали 5 км в рамках дружеского забега "5 зелёных верст".

Каждый "Зелёный марафон" несёт глубокий благотворительный смысл. Собранные средства через фонд Сбербанка "Вклад в будущее" в том числе направят на помощь детям на новых и приграничных территориях. Адресно поддержат детские дома, которые требуют быстрого ремонта и оснащения; программы адаптации детей, оставшихся без родителей; программы подготовки будущих первоклассников к школе.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

Каждый наш шаг сегодня — это подарок детям. Своим примером, своим участием мы должны вдохновить множество других людей участвовать в подобного рода акциях, которые не только оздоравливают и сплачивают, но и помогают в очень важный момент детям, которым мы с вами дарим надежду на лучшее будущее!

Жители всей страны переводили добровольные пожертвования в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе. Сбор средств под эгидой "Зелёного марафона" продолжается, при этом в копилку уже поступили 30 млн рублей, Сбер удвоит сумму.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

В этом году мы объединились с беговым сообществом "Пять вёрст", а также впервые добавили забег для профессиональных спортсменов – 10 км. Наш спортивный праздник стал еще масштабнее, а количество участников возросло по сравнению с прошлыми годами. К нам присоединились наши партнеры и клиенты, любители спорта и легкоатлеты, и одну из дистанций пробежал глава Тюмени Максим Афанасьев. Мы рады, что тюменцы поддерживают благотворительный забег Сбера.

Среди детей в этом году забег стал рекордным по количеству участников – 670 маленьких спортсменов. Еще 18 малышей приняли участие в своем первом забеге и получили первые спортивные трофеи. Традиционно всем, кто дошёл до финиша, вручались медали, а детям — с изображением СберКота.

В программу "Зелёного марафона" в Тюмени вошла обширная развлекательная часть для всех посетителей. Гости спортивного праздника участвовали в конкурсах и выигрывали призы, наслаждались выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов, участвовали в активностях от партнеров и спортивных интерактивах. А также на торжественной церемонии открытия глава Тюмени подарил собаку руководителю сообщества "5 Вёрст".

Соблюдая добрые традиции, которые стоят у истоков "Зелёного марафона", в Тюмени организаторы совместно с проектом Тюменского экологического объединения "Экодом" организовали экоакцию – пункты приема пластиковых бутылок, весь собранный пластик был передан на переработку.