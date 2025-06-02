В Тюмени стартовала продажа билетов на вертолетные экскурсии на авиашоу

16:15 02 июня 2025
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7 июня на тюменском аэродроме "Плеханово" состоится грандиозное авиа-спортивное мероприятие от "ЮТэйр" и Главного управления МЧС России по Тюменской области, которое будет занесено в Книгу рекордов России!

Авиакомпания "ЮТэйр" открыла продажу билетов на вертолетные экскурсии, которые стали самое ожидаемым событием этого дня. Количество билетов ограничено, поспешите, чтобы полюбоваться Тюменью с высоты и увидеть все знаковые достопримечательности с самых лучших ракурсов!

 

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