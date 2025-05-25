"Территория смыслов" приглашает к участию молодых госслужащих

31 июля стартует тематическая смена "Служение" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", где примут участие и тюменцы. Событие пройдет в Московской области в Мастерской управления "Сенеж". Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 31 мая.

В мероприятии примут участие люди от 16 до 35 лет. Смена "Служение" ориентирована на молодых государственных и муниципальных служащих, сотрудников силовых структур, работников бюджетных учреждений, участников военной операции, членов Поискового движения России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и молодых врачей из зоны спецоперации. Среди них будут победители конкурсов, лидеры общественных объединений, лучшие выпускники форумов и программ молодежных образовательных центров.

Участники форума обсудят суверенитет страны, защиту национальных интересов и ответственность за будущее Отечества. Программа мероприятия нацелена на развитие молодежи в соответствии с приоритетами России, предлагая уникальные возможности для их личностного и профессионального роста, - сообщает КП-Тюмень.