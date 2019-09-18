В Тюмени состоялось официальное открытие Нефтегазового форума

Х Тюменский нефтегазовый форум проходит в областной столице с 17 по 19 сентября. Пленарная сессия "Будущее газовой отрасли" стала официальным открытием форума.

Приветствуя участников форума, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что за десять лет экономика региона претерпела значительные позитивные изменения, а локомотивом развития стала промышленность. За эти десять лет индекс промышленного производства в нашей области увеличилась в три раза, а доля промышленности в структуре валовой добавочной стоимости выросла с 9 до 35 процентов. Тюменская область занимает второе место в РФ по темпам роста промышленного производства за последние десять лет. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил более 380 млрд рублей - на 21 процентов выше 2017 года. В целом объем инвестиций в Тюменскую область за десятилетие вырос в 2,7 раза. "Значительный вклад в такие показатели внесли предприятия нефтегазохимии, нефтепереработки, нефтегазовое машиностроение. Не последнюю роль в улучшении инвестклимата, стимулировании промышленности сыграл и Тюменский нефтегазовый форум", - уверен Александр Моор.

губернатор отметил, что на этой деловой площадке не раз поднимались актуальные проблемы нефтегазового сектора, презентовались новации для нефтегазового сектора. За девять лет лет форум поселили более 20 тыс участников. В этом году форум собрал рекордные 3 270 человек. В течение недели они смогут посетить более 30 площадок различной тематики - от панельных совещаний со стратегическими вопросами до технологических дней с конкретными прикладными предложениями.

Губернатор поблагодарил гостей и партнеров ТНФ-2019. "Надеюсь, что общение на полях форума как в рамках сессий и кулуарах позволит нам найти ответы на сложные вопросы, обсудить будущее нефтегазовой отрасли, ну и самое главное - чтобы у нашего форума была практическая часть, когда завязываются контакты, появятся новые контракты и благодаря совместным усилиям мы сможем создать условия для развития компаний, регионов и нефтегазовой сферы в целом", - отметил губернатор и пожелал присутствующим плодотворной работы на полях форума.

Что касается темы пленарной сессии, по участникам дискуссии предложили ответить на вопросы является ли газ - топливом будущего, как отразятся новые экологические приоритеты России на конкурентоспособности газа, как будет газ сосуществовать с возобновляемыми источниками энергии, где искать источники прибыли и так далее. Помимо губернатора Тюменской области, мнением по обозначенным проблемам поделись министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, вице-президент по запасам и ресурсам ВР Дэвид Макдональд и другие эксперты.