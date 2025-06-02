ВТБ перевел сотрудников с американской Microsoft Windows на российскую операционную систему

ВТБ завершил масштабный проект импортозамещения зарубежной операционной системы Microsoft Windows российской платформой Astra Linux, объявил на конференции Цифровая индустрия промышленной России Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Всего во время внедрения, проходившего с середины 2023 года, для группы ВТБ у российского вендора было приобретено свыше 110 тыс. лицензий российской платформы.

"Переход на отечественную операционную систему с привычной и широко распространенной зарубежной среды MS Windows, с ее обширной экосистемой приложений и интеграцией большого числа самых распространенных инструментов, стал одним из самых масштабных проектов импортозамещения в банке. Для работы наших сотрудников мы приобрели у ГК "Астра" свыше 110 тыс. лицензий отечественного решения", — рассказал Вадим Кулик.

Проект заключался в создании устойчивого и безопасного цифрового пространства для десятков тысяч сотрудников по всей стране, продолжил топ-менеджер. Важно было не просто перейти на новую платформу, но обеспечить полноценную работу всех информационных систем, используемых сотрудниками банка, продолжил топ-менеджер. Приоритетное внимание в банке уделяли не только адаптации и настройке необходимых систем, но и всесторонней подготовке как ИТ-специалистов, так и конечных пользователей к переходу на новую операционную систему.

По его словам, в ВТБ организовали специализированные программы обучения по работе с Astra Linux, настройку инфраструктуры и методы оперативного решения возникающих технических вопросов. Кроме того, была проведена работа по масштабированию службы технической поддержки, включая увеличение штата и привлечение внешних экспертов, обладающих релевантным опытом реализации подобных проектов. "Всё это способствовало движению банка к технологическому суверенитету, что в конечном счёте гарантирует устойчивую работу всех основных сервисов банка, их защиту от несанкционированного зарубежного вмешательства", — резюмировал Вадим Кулик.

Проект перевода сотрудников ВТБ на отечественную операционную систему Astra Linux продолжался полтора года. Проект реализован без остановки бизнес-процессов и с сохранением работоспособности почти 1200 информационных систем, работающих в банке. Технологическим партнером по внедрению платформы стала Т1 Интеграция (входит в ИТ-Холдинг Т1).

"Команда Т1 Интеграции успешно перевела тысячи рабочих мест сотрудников ВТБ по всей России на отечественную операционную систему Astra Linux. Этот масштабный проект был реализован с использованием собственных инструментов для автоматизации миграции, разработанных нами совместно со специалистами банка. Таким образом, мы сделали переход бесшовным и быстрым, минимизировали человеческий фактор и сохранили непрерывность работы сотрудников банка на всех этапах", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Защищенная операционная система Astra Linux продолжает оставаться нашим ключевым продуктом и ядром нашей экосистемы. Помимо того, что мы традиционно уделяем большое внимания вопросам безопасности, мы стараемся сделать так, чтобы все наши решения были максимально удобны для пользователей и предлагали им все те возможности и инструменты, к которым они привыкли. Мы очень гордимся тем, что нам доверяют крупнейшие российские финансовые организации, такие как ВТБ, которые идут в авангарде развития и внедрения передовых технологических решений, и надеемся, что все сотрудники банка по достоинству оценят новый дизайн и функциональность нашей операционной системы"", — заявил Илья Сивцев, генеральный директор "Группы Астра".