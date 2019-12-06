Александр Моор пригласил бизнесменов Германии на ТНФ-2020

Губернатор Тюменской области Александр Моор 4 декабря встретился с делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты во главе с генеральным консулом ФРГ в Екатеринбурге Матиасом Крузе.

Тюменская область заинтересована в том, чтобы иностранные компании не только реализовывали на местном рынке свои товары и услуги, но и создавали новые производства, образовательные и научные центры, внедряли передовые технологии, подчеркнул глава региона.

В состав германской деловой делегации вошли представители нескольких компаний, работающих в сфере строительства, проектирования, инжиниринговых услуг, электротехники, водоочистки, производства теплогенераторов и промышленных электронагревателей. Александр Моор рассказал немецким бизнесменам о ежегодном нефтегазовом форуме, проходящем в Тюмени, и пригласил их принять участие в мероприятии в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Отметим, Германия входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. В регион поставляется промышленное оборудование различного назначения, экспортируются нефтепродукты, полимеры, изделия из древесины. По итогам первого полугодия 2019 года экспорт в Германию увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

За 9 месяцев 2019 года товарооборот составил 419,5 миллионов долларов США, из них экспорт – 109,7 миллионов долларов США, импорт 309,8 миллионов долларов США.