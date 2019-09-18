Участники Тюменского нефтегазового форума представили компаниям технологические новинки

Фото - Донат Сорокин/ТАСС.

Во второй день работы Х Тюменского нефтегазового форума состоялся официальный обход выставки Х Тюменского нефтегазового форума.

Участие в обходе приняли министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, помощник руководителя Администрации Президента Российской Федерации Кирилл Молодцов, губернатор Тюменской области Александр Моор , губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, замминистра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, член правления ПАО "СИБУР Холдинг" Михаил Карисалов, старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО "ЛУКОЙЛ" Азат Шамсуаров и гендиректор ООО "РН-Уватнефтегаз" Игорь Онешко.

Обход начался со стенда ООО "Энерготехсервис". Участников обхода встречал генеральный директор компании Александр Свергин: "Здесь находится экземпляр нашей флагманской продукции – электростанция, мощностью 1375 кВА. Это уникальная разработка, полностью сделанная нашими конструкторами-разработчиками. Мы представляли ее на прошлом форуме, сейчас она доработана и усовершенствована. Это полностью уникальная конструкция, полной заводской готовности, работающая на разных напряжениях, на разных составах газа и, по мнению многих специалистов, это лучшая машина для нефтегазовой отрасли".

Далее делегация отправилась на стенд СИБУР. "СИБУР заканчивает реализацию самого главного и масштабного для компании проекта – это "ЗапСибНефтехим". На данный момент строительство завершено, идут пуско-наладочные работы. В апреле были получены первые тонны пропилена", - поделился директор развития технологий ООО "ЗапСибНефтехим" Сергей Назаров.

Также участники обхода посетили стенд ПАО "ЛУКОЙЛ". "В настоящее время в компании "ЛУКОЙЛ" внедряется система интегрированного моделирования, которая охватывает целый спектр, начиная от скважины и заканчивая моделью пласта, моделью перекачки на зимнее оборудование. Данная система позволяет оперативно контролировать состояние разработки и повышать ее эффективность", - рассказал заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Виталий Ковалев.

Следующим пунктом в программе обхода был коллективный стенд резидентов "Сколково". Участников приветствовал руководитель направления переработки углеводородного сырья и нефтехимии Кластера эффективных технологий фонда "Сколково" Андрей Викторов: "Фонд "Сколково" активно поддерживает стартапы из нефтегазовой отрасли, на сегодня таких стартапов у нас около 150. Одни из наиболее ярких стартапов представлены сегодня на выставке – это такие компании, как ООО "Аэрогаз", ООО "ВДК", ООО "Горизонты роста", ООО "Терратек" и другие".

Также в рамках обхода участники посетили стенд Тюменского индустриального университета. "Сегодня мы хотим продемонстрировать давнюю амбицию нашего вуза – ответственность за научные и инновационные разработки для наших индустриальных партнеров. Мы представляем вам музей Тюменского индустриального университета, мы демонстрируем вам, с чего началась наука на Тюменской земле", - поделилась информацией и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова.

На стенде Тюменского Технопарка участники обхода увидели разработки пяти резидентов Технопарка. "Здесь представлены проекты в разной стадии готовности. Есть те, кто уже производит серийную продукцию, есть те, кто сегодня находится на старте проекта. Проекты, прежде чем попасть в бизнес-инкубатор, проходят тщательный отбор. За время существования Технопарка резидентами был достигнут показатель по выручке в 7,8 млрд рублей", - озвучил информацию исполнительный директор Технопарка Александр Сакевич.

На стенде ТД НЕФТЕСЕРВИС участников обхода встретил генеральный директор компании Антон Воронин: "Мы молодая инновационная компания, которая специализируется на разработке, производстве и поставке готовых тампонажных смесей. Первая очередь завода у нас уже представлена в Тюмени, сегодня мы рассматриваем вариант строительства второй. Планируем инвестировать 120 млн рублей".

После этого, участники обхода посетили стенд ПАО "Сургутнефтегаз". "Сегодня перед компанией встает ряд технологических задач, которые необходимо решать совместно с научно-исследовательскими проектными предприятиями. Компания ответственно относится к экологической безопасности и рациональному использованию ресурсов. Компания присутствует в Уватском кластере месторождений, где мы запускаем инновационную компрессорную установку без постоянного присутствия персонала", - проинформировал заместитель главного инженера-начальник технического управления ПАО "Сургутнефтегаз" Даниил Олейник.

В финале официального обхода гости посетили стенд компании "Роснефть". "Традиционно наша компания уделает огромное внимание охране труда и технике безопасности. Мы движемся в тренде цифровых технологий. Сегодня мы представляем на форуме модификацию робота по пожаротушению", - пояснил генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Игорь Онешко.

Также участники обхода осмотрели экспозицию картин художницы Альфеи Мухаметовой, нарисованных нефтью, и посетили стенд туристического потенциала Тюменской области.

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Информация - пресс-служба форума, фото - Донат Сорокин/ТАСС.