Сергей Брилев станет модератором главной пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума

Сквозной темой XI Тюменского нефтегазового форума станет "Будущее сегодня: новые возможности индустрии".

Форум пройдет с 22 по 24 сентября в Тюмени. Искать стратегические решения для отрасли на площадках форума будут эксперты ТЭК, топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний, представители органов государственной власти. Модератором главной пленарной сессии станет Сергей Брилев - телеведущий, заместитель генерального директора телеканала "Россия", президент ассоциации "Глобальная энергия".

Подробности о мероприятии, спикерах и регистрации на участие - на сайте ТНФ.