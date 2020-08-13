Сергей Брилев станет модератором главной пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума

11:48 13 августа 2020
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oilgasforum.ru
| Фото: oilgasforum.ru

Сквозной темой XI Тюменского нефтегазового форума станет "Будущее сегодня: новые возможности индустрии".

Форум пройдет с 22 по 24 сентября в Тюмени. Искать стратегические решения для отрасли на площадках форума будут эксперты ТЭК, топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний, представители органов государственной власти. Модератором главной пленарной сессии станет Сергей Брилев - телеведущий, заместитель генерального директора телеканала "Россия", президент ассоциации "Глобальная энергия".

Подробности о мероприятии, спикерах и регистрации на участие - на сайте ТНФ.

Теги: нефтегазодобыча , нефть и газ , форумы
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