Тюменцы на TNF-2020 представили свои разработки для нефтегазовой отрасли

Резиденты бизнес-инкубатора Тюменского технопарка представят свои разработки на Тюменском нефтегазовом форуме. Наиболее интересные проекты, ориентированные на задачи нефтегазового комплекса, выставлены на едином стенде Тюменского технопарка.

Посетители и гости выставки смогут познакомиться с разработками компании "Симакс", "Геомеханические системы", "Зенит", "Орион", "Метакон", "АСМТ", "Тюмень-прибор". На стенде предствлено оборудование, электроника и программное обеспечение для работы на месторождениях, а также для оптимизации производственных и управленческих процессов крупных предприятий, сообщает пресс-служба Тюменского технопарка.

Компания АСМТ представляет динамический газовый уплотнитель с гидрооборудованием. Комплекс позволяет безопасно спускать и поднимать приборы и оборудование на скважинах и проводить исследование нефтегазовых скважин под давлением газонефтяной жидкости до 350 атмосфер. "Наша разработка призвана обеспечить безопасность работ, а также сократить издержки компаний, связанные с необходимостью остановки эксплуатации скважины для смены оборудования или проведения геофизических исследований. На выставке мы можем рассказать потенциальным партнерам о возможностях оборудования и получить обратную связь от потенциальных покупателей", - сообщил представитель компании Иван Жирнов.

"Программа работы на стенде расписана очень плотно, мы проведем ряд встреч с потенциальными потребителями и экспертами. Уверена, что результаты нас порадуют", – отметила директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.

Выставка продлится 3 дня, а тем, кто немного утомится от деловой программы, один из самых "молодых" резидентов инкубатора – компания "Импульс" предлагает познакомиться с новым жанром искусства – 3-D аудиофильм. Надев наушники, гости стенда смогут ненадолго переместиться из мира нефтегазовой индустрии в мир любимых литературных героев.

Фото: Пресс-служба XI Тюменского нефтегазового форума/Донат Сорокин/ТАСС.