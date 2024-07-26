Моор презентовал в Казахстане возможности тюменского Нефтегазового кластера

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Первый день рабочего визита в Астану выдался очень насыщенным. Презентовали возможности Нефтегазового кластера ведущим казахстанским нефтегазовым компаниям "КазМунайГаза" и "QazaqGaz", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"КазМунайГаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая национальная компания Казахстана, добывает четверть всей нефти в республике. Национальная компания "QazaqGaz" — основная газовая компания в стране.

"Наш кластер объединяет уже свыше 150 участников. Они представляют более 20 регионов России. Это производители оборудования, нефтесервисные компании, проектные институты. По ряду разработок мы составляем конкуренцию иностранным компаниям так называемой "большой четвёрки", в том числе на внешних рынках. У Нефтегазового кластера сложились продуктивные партнёрские отношения с компаниями из Узбекистана и Египта. Предложил представителям "КазМунайГаза" и "QazaqGaz" рассмотреть технологический и исследовательский потенциал межуниверситетского кампуса, который мы создаем в Тюмени в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Также пригласил национальные компании посетить осенью наш Промышленно-энергетический форум TNF", - рассказал Моор.

Подводя итоги первого дня в Астане, губернатор отметил, что казахстанские компании заинтересованы действовать максимально практично и прагматично для получения конкретных результатов и экономических выгод, настроение тюменцев - такое же. "Чувствуем, что находимся в очень дружеской среде единомышленников. Видим сильные перспективы для сотрудничества", – отметил Моор.