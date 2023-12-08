Технопарк "ДСК-500" послужит развитию нефтегазового кластера, считает Моор

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании экспертной группы "Оборудование для добычи и бурения на суше" на Технологическом саммите TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" выразил мнение, что взаимоотношения и открытость между заказчиками и подрядчиками в нефтегазовой отрасли, усилившиеся за полтора года, будут только расти, а ассоциация "Нефтегазовый каластер" и новый технопарк будут этому максимально способствовать.

Александр Моор:

Сегодня мы с вами меняем принципы работы, которые формировались десятилетия назад. Теперь уже никто не сомневается, что она должна быть построена на принципе партнерства. Консолидировав усилия, объединив задачи, разработав единые стандарты, мы сможем говорить не только об импортозамещении, но и об опережающем и независимом развитии нефтегазовой отрасли. Наша основная задача – не только создать условия для бесперебойной работы отрасли, но и обеспечить технологиями в будущем поддержание добычи на необходимом для страны уровне.

Важную роль в работе по интеграции вызовов нефтегазовой отрасли и возможностей отечественных сервисных и производственных компаний выполняет ассоциация "Нефтегазовый кластер", отметил Александр Моор. "Большим шагом в развитии нашего нефтегазового кластера станет появление специальной инфраструктуры – промышленного технопарка "ДСК-500". Общая площадь объекта – более 150 тысяч квадратных метров, сейчас мы проектируем первую очередь – 35 тысяч квадратных метров. По нашей задумке, промышленный технопарк – это не только площади для резидентов, но и место встречи с заказчиками, площадка для кооперации, использования центров коллективного пользования и испытательной инфраструктуры", - рассказал глава региона.

Отметим, что в Нефтегазовый кластер за 2023 год вошло 34 новые компании-участников. На конец ноября в ассоциации состоит 140 участников, в том числе 9 добывающих и 4 вертикально интегрированные компании. Это делает возможным эффективный диалог о потребностях и возможностях отрасли. Основная задача кластера на следующий год — работа по реализации дорожной карты "Оборудование для бурения и добычи на суше".