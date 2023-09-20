Новак: TNF - форум про будущее ТЭК и российской экономики

Промышленно-энергетический форум в Тюмени можно назвать форумом про будущее - про будущее нашего топливно-энергетического комплекса, про будущее нашей экономики, выразил свое мнение журналистам вице-премьер Александр Новак после осмотра выставки и участия в главной пленарной сессии форума.

"Я первый раз участвую в этом мероприятии, очень впечатлен от того присутствия крупнейших российских компаний нефтегазового машиностроения здесь, от внимания вертикально интегрированных нефтяных компаний. Особенность этого форума в том, что это площадка, на которой есть возможность соединить усилия промышленных и нефтегазовых предприятий. Речь идет не только о развитии нефтегазовой отрасти на будущее и задачах, которые стоят, а в первую очередь о том, как обеспечить технологическое развитие нашего ТЭК, импортонезависимость, обеспечить технологический суверенитет", - рассказал Новак.

Вице-премьер также отметил, что у Тюменской области ошльшой промышленный потенциал.

"Тюменская область является одним из важнейших наших нефтегазохимических кластеров. Область, как и в целом в Западно-Сибирский регион - ключевые с точки зрения добычи углеводородов в России. Здесь добывается львиная доля газа, львиная доля нефти, нефтеперерабатывающие мощности... У региона огромный потенциал. Чем отличается Тюмень от многих других регионов? Тем, что не только кластер нефтегазовый, но и промышленный, в котором производится необходимое оборудование, развиваются, образуются предприятия - это мы увидели на выставке на форуме", - отметил Новак.