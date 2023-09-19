На TNF начался день технологий

Второй день промышленно-энергетического форума станет днем технологий. Во вторник на площадке TNF-2023 пройдет большое количество сессий по актуальным практическим вопросам нефтегазовой отрасли.

"Это абсолютно новый формат, в рамках которого будут представлены все практические подходы. Сразу 7 крупных компаний примут в нем участие: ПАО "Газпром нефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО НК "Роснефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "СИБУР" и ООО "Иркутская нефтяная компания", - отмечают организаторы форума.