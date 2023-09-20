Новый завод нефтегазового оборудования построят в Тюмени

В Тюменской области появится новый завод нефтегазового оборудования. Губернатр Александр Моор и президент компании "Технологии ОФС" Давид Гаджимирзаев вместе приняли участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства.

Инвестиции в новое производство оцениваются в 3 млрд рублей, будет создано более 100 рабочих мест. Завод появится на 9-км Велижанского тракта.

"Инвестор рассчитывает уже в 2025 году приступить к серийному выпуску продукции. Здесь будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения. Эти технологии очень востребованы у нефтегазовых заказчиков", - сообщил Моор.

По словам Моора, собственники компании "Технологии ОФС" для размещения нового завода рассматривали несколько регионов, но остановили свой выбор на Тюменской области. "Окажем инвестору всю необходимую помощь на этапе строительства и запуска производства", - заявил губернатор.

Мощностями Тюменского производственного комплекса планируется обеспечивать обновление собственного парка оборудования. В дальнейшем рассматриваются возможности выхода на российский и зарубежные рынки, добавили в компании. Группа компаний "Технологии ОФС" предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.