Летний институт для иностранных ученых открыли в ТИУ

Фото - Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

25 представителей университетов из Китая, ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Ирака, Монголии, Сербии и Нигерии в Тюменском индустриальном университете изучают опыт подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли в рамках реализации федерального проекта "Летний институт для преподавателей и исследователей", инициированного Минобрнауки России.

Поприветствовали иностранцев и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков, заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Роман Мамонтов.

"Тюменский индустриальный университет – знаковый вуз для страны, который готовит высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. Мы заинтересованы в сотрудничестве с другими странами, готовы приглашать иностранных студентов и преподавателей в Тюмень. Уверен, вам здесь будет комфортно и интересно. Надеюсь, что итогом Летнего института станет дальнейшее плодотворное сотрудничество, прочные профессиональные связи и совместные проекты", – отметил Юрий Сергеевич.

Специально для участников разработан инженерный трек "Нефтяные горизонты Сибири". В течение двух недель с 29 июля по 12 августа иностранные ученые будут знакомиться с особенностями процесса нефтегазодобычи в Тюменском регионе, где сосредоточено и добывается до 70% нефти и более 90% российского газа.

Запланировано посещение Центра лабораторных исследований ТИУ, учебно-производственного бурового комплекса вуза в селе Успенка, пройдут тренинги на "Фабрике процессов" – инновационной площадке по практическому применению инструментов бережливого производства.

Преподаватели ТИУ расскажут о разработке нефтяных и газовых скважин Западной Сибири, способах увеличения нефтеотдачи и интенсификации притока. Поделятся опытом применения компьютерных имитационных тренажеров для нефтегазового комплекса. Также иностранцев ждет стажировка в торгово-инжиниринговой компании "Тюмень Прибор". Все лекции и практикумы будут вестись на английском языке. В реализации образовательных треков примут участие Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Тюменский нефтяной научный центр.

Гостей ждет насыщенная культурная программа, участники посетят археологический музей-заповедник, узнают об истории освоения Сибири, познакомятся с культурой купечества, традициями казачества, судьбой декабристов и многим другим, сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ.