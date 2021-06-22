В Тюмени за лучший дизайн-проект пространства TNF объявили приз в 100 000 рублей

Оргкомитет TNF проводит конкурс дизайн-проектов "Создание концепции арт-пространства Тюменского нефтегазового форума". Заявки принимаются до 1 июля. Победитель получит денежный приз и право на реализацию арт-проекта в рамках TNF 2021.

Художникам и дизайнерам лично или целой командой предлагается разработать проект пространства в 2D/3D-формате площадью около 500 кв. метров, который планируется реализовать в рамках Тюменского нефтегазового форума 14-16 сентября 2021 года.

Стиль оформления - от хай-тека до футуризма. Проект должен включать возможность пребывания не менее 150 человек, зону для делового неформального общения, не менее 2 точек быстрого питания и не менее одной дегустационной зоны. К дизайн-проекту необходимо приложить смету расходов на его реализацию.

Основные критерии определения победителя - это креативность и оригинальность идеи, а также соответствие идеи смете расходов. Победитель конкурса получит приз в 100 000 рублей и возможность реализации авторской идеи.

Для участия в конкурсе "Создание концепции арт-пространства Тюменского нефтегазового форума" необходимо направить свой проект на почту: anna.k@oilgasforum.ru в виде презентации до 1 июля. После окончания приема заявок Оргкомитет Форума рассмотрит проекты и определит победителя в течение пяти рабочих дней.

Подробные условия участия, примеры работ, виртуальный тур по площадке здесь, подробности можно уточнить по телефону: 88003502637, сообщили в пресс-службе Тюменского нефтегазового форума.