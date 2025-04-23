Тюменцев приглашают на товарищеский матч по хоккею между айтишниками и динамовцами

Товарищеский матч по хоккею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет сегодня, 23 апреля, в 20:00 в рамках проведения первой межрегиональной конференции по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорума-Тюмень 2025" пройдет товарищеский хоккейный матч между ХК "ЦифроVой СпецнаZ" и ХК "Динамо-Тюмень". Всех желающих поддержать команды ждут в "Партикоме" (Проезд Воронинские горки, 101 к1), сообщили в департаменте информатизации региона.
Вход свободный. Чтобы посетить матч, нужно пройти регистрацию.
Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:
Спорт всегда объединяет — и коллег, и регионы. Такие встречи, как этот матч, помогают поддерживать физическую форму и вдохновлять других своим примером — особенно молодежь, заниматься спортом, выбирать активный и осознанный образ жизни. Кроме того, это наш вклад в сохранение памяти о великой Победе — через уважение, командный дух и единство.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru