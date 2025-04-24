Хоккейный матч между "ЦифроVым СпецнаZом" и "Динамо-Тюмень" завершился ничьей

Дружба одержала верх - игра между хоккейными клубами "ЦифроVой СпецнаZ" и "Динамо-Тюмень" завершилась ничейным результатом 3:3.

Спортивная встреча, приуроченная к восьмидесятилетию победы в Великой Отечественной войне, прошла на арене "Партиком" в городе Тюмень, была организована в рамках первого межрегионального "Инфофорума-Тюмень 2025".

Представитель президента Российской Федерации в УрФО Артем Жога поручил главному федеральному инспектору региона Дмитрию Кузьменко приветствовать собравшихся болельщиков и игроков, подчеркнув важность начинания: "Сегодня мы наблюдаем рождение новой замечательной традиции. Ведь именно год назад инициативные энтузиасты приняли решение расширить рамки тюменского информационного форума, включив в него дружеские спортивные соревнования. Я уверен, эта традиция станет постоянной и регулярной. Такие матчи способствуют укреплению связей и рождению новых дружеских отношений. Сейчас среди наших гостей присутствуют гости даже из-за рубежа. Пусть победа останется за духом дружбы!"

Кроме торжественного обращения, Дмитрий Кузьменко лично произвел символическое введение шайбы в игру.

Руководитель департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов сыграл за команду "ЦифроVой СпецнаZ". Комментируя игру, он отметил, что важность такого формата общения: "Очень значимое событие, повод прекрасный. Мы пригласили две команды — это "ЦифроVой СпецнаZ", в котором состоят более 20 руководителей, отвечающих за цифровизацию в регионах. Вторая команда — "Динамо-Тюмень". Всероссийское общество "Динамо" — наши друзья, коллеги".

В "ЦифроVом СпецнаZе" проявил себя и заместитель начальника управления физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Виктор Квасов. Игра его вдохновила на то, чтобы в хоккей привлекать ветеранов специальной военной операции: "Можно сделать сборную по хоккею из ветеранов СВО, чтобы люди, которые показали себя на линии фронта, могли еще и проявить себя на хоккейной площадке".