Информресурсы Тюменской области успешно выдержали более 150 млн атак за три года

Губернатор Александр Моор на первой Межрегиональной конференции по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень 2025" отметил, что с развитие технологий растет активность хакеров и кибератак, прежде всего на информационные ресурсы и сетевую инфраструктуру правительства Тюменской области.

Моор выразил уверенность, что информационная безопасность – это основа стабильного развития во всех сферах нашей жизни. По его словам, в последние годы наблюдается рост количества кибератак на компании в России. Они стали более сложными и организованными. Чтобы им противостоять, нам необходимо создавать действенные механизмы защиты информации, адаптировать наше законодательство к новым реалиям, готовить кадры и внедрять инновационные решения.

"Тюменская область активно работает в этом направлении. Наша региональная стратегия нацелена на содействие внедрению передовых технологий и формированию системы защиты информации, которая отвечает всем современным требованиям. За последние три года зафиксировано более 150 миллионов атак на информационную ресурсы и сетевую инфраструктуру правительства Тюменской области. Однако ни одна из них не была реализована, простоя государственных информационных систем допущено не было", - сообщил Моор.