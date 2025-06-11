Организаторы молодежного "Утра" открыли регистрацию волонтеров

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" приглашает волонтеров присоединиться к команде организаторов одного из крупнейших молодежных событий округа.

Добровольцы помогут в проведении всех этапов мероприятия: от встречи участников до сопровождения деловой программы и работы на площадках.

Волонтерами могут быть совершеннолетние граждане России не старше 35 лет, желательно с опытом работы (но не обязательно), с навыками работы в команде, стрессоустойчивые, инициативные и готовые работать в интенсивном режиме.

Волонтеры получат опыт организации масштабного мероприятия, участие в образовательной программе, волонтерские часы на платформе Добро.рф, сувенирную продукцию с символикой форума, возможность стать частью большого сообщества молодых профессионалов УрФО. После прохождения отбора волонтеры будут приглашены на обязательное онлайн-обучение и ознакомительный инструктаж.

Регистрация открыта до 5 августа.