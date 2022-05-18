Вице-премьер Юрий Борисов возглавит оргкомитет Тюменского нефтегазового форума

10:39 18 мая 2022
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Фото - https://t.me/av_moor

Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года получает новый федеральный статус - ежегодный Промышленно-энергетический форум TNF. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщил губернатор. 

"Оргкомитет Промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На меня возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета. В команду организаторов форума входят представители Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки, а также "Роскосмоса", концерна "Алмаз-Антей", "Росгеологии", компаний "РусВэллГруп" и "Атомное и энергетическое машиностроение"", - написал Александр Моор в Telegram-канале.

Важность принятых решений губернатор объяснил тем, что "более высокий статус площадки повышает уровень представительства от госорганов и крупных компаний. У лиц, принимающих решения, появляется мотивация лично принять участие в мероприятии".

"Экономике Тюменской области нужны инвестиции. При выборе места для размещения производства предприниматели обращают внимание в том числе на деловую повестку. На форуме TNF у них есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт – это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки", - -подчеркнул глава региона.

Теги: Александр Моор , нефть и газ
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