TNF-2022 стартовал в Тюмени

Промышленно-энергетический форум TNF-2022 открылся презентацией экспозиций промышленных и нефтесервисных предприятий и компаний, вставку осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор, представители регионального правительства, депутаты, руководители и представители нефтегазодобывающих и других компаний.

"‎Нам очень важно, что с каждым годом количество участников растет. В этом году зарегистрировано более 6 000 человек. Сегодня мы видим в том числе новые компании. Мы всегда исповедовали открытость, готовность к диалогу и честность с нашими партнерами. Для нас всегда было важно, чтобы для тех, кто приехал поучаствовать, послушать, выставиться, была практическая польза. Практическая польза от переговоров с конкурентами, со своими потенциальными заказчиками и покупателями для того, чтобы наша экономика двигалась вперед"‌‎, - отметил после обхода выставки Моор.

TNF EXPO занимает вместе с уличной площадкой около 3 тыс. кв м, на ней представлены 60 компаний, 46 из них в паильоне, крупногабаритная техника, агрегаты - на улице. Тюменский нефтегазовый кластер представлен отдельным стендом, это крупнейший стенд выставки, на котором в разной степени представлены около 90 компаний из 15 регионов, входящих в состав ассоциации. Есть сектор регионов УрФО, где представлен промышленный потенциал компаний Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Также есть стены ИУ и ТюмГУ.

Вход на TNF EXPO свободный для вех желающих, нужна регистрация.