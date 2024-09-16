Впервые на TNF спикерами выступят все три губернатора большой Тюменской области

Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала станут спикерами ключевой сессии Промышленно-энергетического форума TNF -2024, причем югорский - впервые, заявил журналистам председатель программного комитета форума, генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Форум проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября, главная пленарная сессия на тему "Технологическая устойчивость: стратегия развития" состоится 18 сентября. В числе спикеров заявлены российские министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, белорусский министр энергетики Алексей Кушнаренко, председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель правления и гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов, а также губернаторы Руслан Кухарух (Югра) и Дмитрий Артюхов (Ямал).

"Третий день — стратегический. Будет деловой завтрак, который посвящен технологическому будущему нефтегаза. Ключевое событие форума — пленарная сессия. В этом году достаточно большое количество ключевых спикеров. Около десяти. Есть традиционные спикеры — Дюков, Карисалов, губернаторы. Впервые — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа у нас будет ключевым спикером пленарной сессии. Будут новые лица. Интересные, необязательно нефтяники или федеральные чиновники — все увидите на планарной сессии, которая будет транслироваться на "России- 24". Ключевая тема форума - "Технологическая устойчивость. Стратегия развития", - сообщил Сакевич.