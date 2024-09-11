Тюменский губернатор пригласил жителей региона и бизнесменов на TNF-2024

18:00 11 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

16 сентября в Тюмени стартует Промышленно-энергетический форум TNF, но уже 15 сентября - в неформальный день - форумные площадки, концерты и мастер-классы будут доступны для всех желающих, заявил губернатор Александр Моор.

"Промышленно-энергетический форум TNF это важнейшая отраслевая площадка для обсуждения актуальных вопросов. У нас соберутся тысячи специалистов и экспертов из России и зарубежных стран. Для жителей региона организаторы приготовили обширную культурную и познавательную программу. Приходите, будет интересно!" - сообщил Моор в своём Telegram-канале. 

Теги: TNF , Александр Моор , выставка , концерты , форумы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024