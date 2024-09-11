Тюменский губернатор пригласил жителей региона и бизнесменов на TNF-2024

16 сентября в Тюмени стартует Промышленно-энергетический форум TNF, но уже 15 сентября - в неформальный день - форумные площадки, концерты и мастер-классы будут доступны для всех желающих, заявил губернатор Александр Моор.

"Промышленно-энергетический форум TNF это важнейшая отраслевая площадка для обсуждения актуальных вопросов. У нас соберутся тысячи специалистов и экспертов из России и зарубежных стран. Для жителей региона организаторы приготовили обширную культурную и познавательную программу. Приходите, будет интересно!" - сообщил Моор в своём Telegram-канале.