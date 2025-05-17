Как увеличить урожай картофеля, объяснил агроном

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев считает, в первую очередь, нужно позаботиться о подготовке семян. Если вы приобретаете семена, то необходимо выбирать надежного производителя. На упаковке обязательно должна быть указана вся необходимая информация: сорт, репродукция, наименование производителя и его адрес. Если используете для посадки собственные семена, которые запасли осенью, то обязательно заранее вытащите их из подвала или погреба для предварительного прогрева. Это необходимо, чтобы клубни проснулись и были готовы к прорастанию. Такой прием позволит получить более ранние и дружные всходы. Кроме того, переберите семена и уберите из общего объема поврежденные и больные клубни. Далее семена желательно обработать.

Существуют различные препараты для обработки семенного картофеля. Например, двухкомпонентный препарат "Престиж", который позволяет одной обработкой избавиться от большого количества заболеваний, а также нашествия колорадского жука и проволочника. Можно добиться того же эффекта, соединив самостоятельно препараты фунгицидного и инсектицидного действия.

Второй важный момент – внесение удобрений при посадке. Каждый огородник сам для себя определяет, каким видом удобрения воспользоваться. Самый традиционный метод – внесение перегноя под перекопку или вспашку. Так же можно поступить и со сложными минеральными удобрениями. На сегодняшний день существует довольно широкий выбор. Например, производители предлагают сбалансированные удобрения, предназначенные для конкретной культуры. Можно обратиться к проверенным вариантам, таким как азофоска. Многие дачники при посадке вносят небольшое количество золы, что также благотворно сказывается на росте и развитии растений. Еще один интересный прием – это посев вместе с картофелем гороха или бобов. За счет деятельности азотфиксирующих клубеньковых бактерий, бобовые культуры обогащают почву азотом, столь необходимым для растений, - сообщает АиФ-Тюмень.