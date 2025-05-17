Как изменились пенсии и соцвыплаты в Тюменской области в 2025 году

О нововведениях 2025 года и апрельской индексации рассказал управляющий отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

– 1 января проиндексированы страховые пенсии на 7,3%, но уровень инфляции по предыдущему 2024 году был выше, поэтому в феврале президентом страны было принято решение доиндексировать пенсию до 9,5%. Плюсом была начислена доплата за январь, составившая разницу между 9,5% и 7,3%, таким образом, выплата в размере 9,5% пошла с начала года. 368 тысяч пенсионеров Тюменской области затронуло это повышение, – рассказал Виталий Левенков.

Другое ожидаемое событие – индексация пенсий работающих пенсионеров, которых у нас около 40 тысяч. Теперь повышение обеспечено всем пенсионерам региона независимо от факта наличия у них работы.

– Механизм повышения пенсий у работающих пенсионеров отличается от тех, кто уже прекратил трудовую деятельность. Индексацию у них провели не к выплачиваемой пенсии, а к размеру ежемесячной выплаты, которую они бы получали при увольнении. Это позволило работающим пенсионерам региона получить более существенную надбавку.

Он разъяснил методику перерасчета на примере. Допустим, пенсия работающего пенсионера – 18 тысяч рублей. С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года она составляет 24 тысячи. Данный размер закреплен на лицевом счете человека, и по нему ведется расчет с января 2025 года. Считаем: 24 000 х 9,5% = 26 280 рублей. Полученное повышение в 2 280 рублей будет прибавляться к размеру получаемой пенсии – на руки человек получит 20 280 рублей.

– Работающий пенсионер начнет получать полный размер пенсии после завершения трудовой деятельности. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений, – добавил Виталий Левенков.

C 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Тюменской области проиндексировало социальные пенсии, включая пенсии по гособеспечению, на 14,75% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение затронуло 43,5 тысячи таких граждан региона, среди которых 42 тысячи получают социальную пенсию. Большинство – в связи с инвалидностью и потерей кормильца.

Средний размер социальной пенсии в регионе вырос до 17 тысяч рублей: для детей с инвалидность – около 24 тысяч, инвалидам первой группы – 20 тысяч, второй группы – 10 тысяч, третьей – 8,6 тысячи рублей, - сообщает Тюменская область сегодня.