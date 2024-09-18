Третий день TNF стартовал бизнес-завтраком с участием глав Минпромторга и Минэнергетики

Основной день Промышленно-энергетического форума TNF-2024 начался в Тюмени, трек дня - стратегии, ключевая сессия - "Технологическая устойчивость: стратегия развития", участие в ней примут главы Минпромторга и Минэнергетики Антон Алиханов, Сергей Цивилев, губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала, топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний.

До сессии первые лица форума встретились на деловом завтраке "Технологическое будущее нефтегаза".

"Основной день Промышленно-энергетического форума TNF-2024. Начинаем его за завтраком в хорошей компании. Обсудили с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Русланом Кухаруком и руководителями ведущих компаний ТЭК технологическое будущее нефтегазовой отрасли", - сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своём Telegram-канале.

Также в течение дня высокие гости осмотрят экспонаты выставки инновационных разработок и решений для ТЭК и проведут межведомственное совещание по выводу на рынок новых видов оборудования и технологий.

Итоги дня стратегий будут представлены в заключительном отчете, который станет сводом наиболее важных инициатив, рекомендаций, задач и направлений развития отрасли, обозначенных участниками сессий. Доклад ляжет в основу формирования дальнейшей политики и стратегий развития топливно-энергетического сектора, и в частности, будущего нацпроекта "Энергетика".

Промышленно-энергетический форум TNF-2024 призван способствовать достижению технологического суверенитета ТЭК через повышение эффективности межотраслевого взаимодействия. В число важнейших задач TNF входят определение актуальных отраслевых вызовов и поиск ответов на них, демонстрация лучших практик, новых технологий и наиболее эффективных технических решений, укрепление горизонтальных связей и партнерств.

В этом году в TNF около 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России, шесть зарубежных делегаций, самые большие - из Казахстана, Белоруссии.