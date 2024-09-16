Юлия Пересильд рассказала, что бывает, когда спускаешься с небес на Землю

Фото TNF Медиа.

На площадке TNF Live состоялась открытая встреча "Преодоление вызова: как прыгнуть выше головы и не упасть", участие в ней приняли заслуженная артистка России Юлия Пересильд, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и директор по управлению персоналом ПАО "Сибур Холдинг" Данил Рассказов.

Каждый из спикеров прошел через определенные вызовы и добился карьерных высот в своей сфере. Юлия Пересильд, известная своим уникальным опытом съемок в космосе, рассказала о том, как она справлялась с психологическим давлением и страхом, готовясь к проекту:

Ответственность слишком большая: весь мир смотрел за нами, и опорочить свою страну просто невозможно. Мало того, что мы должны были выдержать все испытания, хотя нам в какой-то степени просто повезло с вестибулярным аппаратом, мы обязаны были еще и снять хорошее кино, иначе зачем туда было лететь.

Она добавила, что в космосе стирается грань между мужчинами и женщинами, в этот момент важно просто оставаться хорошим человеком, на которого может положиться команда. Нужно учиться быть не только лидером, но и уметь слушать других людей.

"Самое главное, что я вынесла из полета: нам всем нужны амбиции, но они не должны сочетаться с ненавистью, злостью и завистью. Также я посмотрела на Землю со стороны, и увидела, что она такая хрупкая и беззащитная. Я подумала, зачем мы постоянно ссоримся, спорим о чем-то? Все наши силы должны быть направлены только на сохранение планеты", – добавила Юлия.

Андрей Кириленко поделился своим спортивным опытом, где дисциплина и принятие поражений закаляют характер и позволяют двигаться дальше, несмотря на трудности. В 19 лет он ради карьеры переехал в США. Для баскетболиста переезд стал большим вызовом: смена места жительства, разница менталитетов, но были и положительные моменты – тренировки бок о бок с кумирами:

Игрок самого высокого уровня, прежде всего, – это индивидуальная сильная личность. Необходимо в себе иметь амбиции для того, чтобы быть лучшим в своем направлении. Если ты можешь еще при всем этом сделать так, чтобы твоя команда была с тобой на одной волне, будешь поддерживать своих игроков, это даст тебе лишний бонус, лишнее плечо, на которое можно положиться. Если ты более индивидуальный, ты должен быть готов к трудностям.

Данил Рассказов поделился тем, как "Сибур" справляется с постоянными вызовами в виде кадрового голода, как важно видеть в трудностях не препятствия, а возможности для формирования новых стратегий и решений. Данил пришел на предприятие на должность инженера еще в институте, а через 17 лет стал директором по управлению персоналом. Свой карьерный скачок объясняет желанием всегда достигать поставленных целей. Не менее важным считает решение правильно организовать команду:

Очень плохо, когда руководитель предложил что-то, с ним все согласились и ушли. В таких обсуждениях нет энергии. Когда команда действительно чувствует тебя, готова и открыта предлагать что-то новое, вот именно в таких условиях рождается самое лучшее решение.

Данил отметил, что за все время работы в компании он семь раз сменил город проживания, но переезд превратился не в трудность, а в возможность изменить свою жизнь.

Во второй части встречи зрители задавали гостям вопросы. Автор самого необычного вопроса - что бы вы сказали авиапассажиру во время полета, если он боится летать от "Сибура" подарили баскетбольный мяч, худи и блокнот с автографами спикеров, сообщает пресс-служба форума.