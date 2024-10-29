Более 23 млн рублей потратят на восстановление дорог после паводка в Тобольском и Ишимском районах

Более 12 миллионов рублей выделено на восстановление автодорог после паводка в деревне Савина, селе Бизино и селе Карачино Тобольского района, еще выше 11 миллионов рублей направлено в Ишимский район на ремонт автодороги в деревне Большой Остров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Моор подчеркнул, что восстановление автодорог, поврежденных в результате сильнейшего в истории региона паводка, – одна из важнейших задач региональных и муниципальных органов власти, местные жители ждут этого с нетерпением. Всего при паводке были подтоплены 134 объекта дорожной инфраструктуры, в том числе 28 мостов. Повреждения конструктивных элементов обнаружены на 108 объектах.

"Мы провели обследование и экспертизу всех участков автодорог и мостов, которые пострадали от паводка. Выделили наиболее приоритетные, где нет альтернативы для проезда. На их восстановление и ремонт было выделено более 500 миллионов рублей. Основные работы завершены. Но чтобы полностью устранить ущерб, потребуется еще порядка трех миллиардов рублей. Мы будем делать это постепенно, в плановом режиме. Надеемся при этом на поддержку из федерального бюджета", – рассказал Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в ходе прямой линии 22 октября.