Моор выехал в Казанский район, который первым в Тюменской области встретит половодье на реке Ишим

В прошлом году на территории Казанского района вся пройма реки ушла под воду, в этом году, согласно прогнозам может повториться этот же сценарий, поэтому внимание региональных властей сейчас приковано к этому муниципалитету.

По предварительным прогнозам, паводок в Казанский район придет к середине апреля.

"Казанское – первый крупный населённый пункт Тюменской области, который встретит большую воду. Сегодня работаю здесь. Оцениваю на месте подготовку к паводку. На реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Допускаем, в том числе, повторение ситуации прошлой весны – самый неблагоприятный сценарий. Чтобы защитить село, в прошлом году мы на 650 метров увеличили длину существующих гидротехнических сооружений, построили противопаводковую земляную насыпь длиной 130 метров", - сообщил Моор.

Прошлой весной в Казанском районе было подтоплено 44 дома, часть из них в селе Огнёво. В феврале там сделали противопаводковую земляную насыпь длиной 900 метров. В целом в области обустроят 45,3 км насыпей.

В прошлом году при критической отметке в 800 см у гидропоста Ильинка уровень воды к 18 апреля поднялся до 891 см (выше предыдущего рекорда 2017 года на 56 см), затем начался медленный спад, но с 24 до 29 апреля произошел повторный подъем воды - в пике уровень воды в реке достиг 862 см.