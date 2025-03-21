Чейметов рассказал депутатам, что будет с дорогой Тюмень-Омск в Абатском районе

Фото - @glava_vasiliev_72

По предварительным прогнозам, в Приишимье снова ожидается подтопление территория, в связи с этим у депутатов Тюменской областной думы возникли вопросы: не затопит ли трассу Тюмень-Омск у села Абатского и когда можно уже будет не переживать в случае наводнений а эту дорогу.

На вопрос Тамары Казанцевой, будет ли утоплена федеральная трасса в районе Абатска", замгубернатор Владимир Чейметов отметил, что в районе Абатского уровень воды ожидается примерно на уровне 2017 года, тогда она была ниже полотна дороги. Тем не менее, 19 марта управление Росавтодора вместе с местными службами выезжали место для определения зон отсыпки, высоты отсыпки и защиты данного дорожного участка.

Иван Левченко поинтересовался, не планирует ли Росавтодор в перспективе построить в данном месте "какой-то акведук и каждый раз мы не будем подпрыгивать, чтобы у нас трасса не утонула".

Этот вопрос рассматривался на правительственной комиссии, представитель Росавтодора озвучивал, что в планах реконструкции предусматривается в том числе и участок в районе Абатское. Со слов представителя Росавтодора, выполнение работ запланировано к 2032 году", - сообщил Чейметов.

В 2024 году в Приишимье был рекордный паводок. На абатском гидропосту критическая отметка 9,6 метра, в пошлом году 3 мая вода поднялась до 12,36 м. Важнейшую федеральную магистраль от затопления спасали насыпями, так как вода с обеих сторон стояла выше дорожного полотна. Предыдущий рекордный подъем в Абатском был в 2017-м - до 11,48 м.

Надо отметить, что трасса выполняет роль дамбы, в случае перелива через нее подтопленными могут оказаться жилые дома.