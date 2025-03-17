Тобольск не ждет больших проблем от Иртыша, но готовиться к паводку продолжает

Фото из тг-канала Петра Вагина

По предварительным прогнозам, уровень воды в Иртыше в районе Тобольска ожидается в пределах нормы, выходы на пойму возможны, критических отметок не ожидается, тем не менее город продолжает готовиться к паводку, сообщил глава муниципалитета Петр Вагин.

Пик половодья прогнозируется в конце мая – начале июня. Для координации действий создана комиссия по ЧС. Информацию будем оперативно доводить до вас через все каналы, включая систему "112".Мы провели большую работу по подготовке к паводку: укрепили гидротехнические сооружения, общая протяженность которых около 18 км, создали запасы мешков, пленки, грунта и щебня, возвели временные насыпи общей протяженностью более 4 км в наиболее уязвимых районах: подгорной части города, поселке Сумкино и Левобережье", - сообщил Вагин.

О безопасности людей тоже позаботились. В городе определено 15 пунктов временного размещения на 3760 мест и места для содержания домашних и сельскохозяйственных животных. В готовности находятся 394 человека личного состава и 168 единиц техники.