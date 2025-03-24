Глава Ишима рассказал, что вода в реке прибывает по 20 см ежедневно

Ишим готовится к паводку, возведение земляных насыпей, защищающих город от большой воды реки Ишим планируется завершить в ближайшее время. Глава города Федор Шишкин сообщил, что вода уже прибывает, ее обещают в этом году много - успокаиваться нельзя.

"Что касается реки Ишим, то на сегодня плюс 23 сантиметра. И так вот на протяжении уже пяти дней по 20 сантиметров дает. Сегодня наша река находится еще в минусовой отметке. Осталось 4 сантиметра до нулевой отметки. Но я думаю, что завтра мы уже в плюс пойдем. Нам обещают большую воду по реке Ишим, и мы сегодня стараемся все подготовиться, чтобы минимизировать возможный ущерб, затопление наших жилых помещений. Обращаюсь к председателям СНТ, садоводам с просьбой позаботиться о своей собственности и уже потихоньку приступать к вывозу мебели, инструмента с территории садовых обществ для минимизации ущерба от паводка. Воду по реке Ишим обещают очень большую, успокаиваться нельзя!" - в видеокомментарии заявил Шишкин.

В 2024 году пик подъема воды в Ишиме был зафиксирован на уровне 10,64 метра. В этом году, по предварительным прогнозам, подъем воды в реке ожидается на уровне 2017 года.

Чо касается малых рек Карасуль и Мергеньки, которые подтопили город в 2016 году, то их поведение будет зависеть от интенсивности таяния снега, но местные власти надеются, что они особых проблем не доставят. "Река Мергенька нам за сутки дала минус 4 сантиметра, а река Карасуль стоит на отметке в ноль. Там колоссальная работа проведена - русла рек почищены. Мы надеемся, что эти реки не дадут нам большую воду, хотя впереди и 12, и 13, и 15 градусов обещают. Конечно, еще снег есть сегодня и будет таять и пополнять речки", - отметил Шишкин.