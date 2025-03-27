В Тюменской области запустили горячую линию по паводку

В преддверии паводка в Тюменской области начала работу горячая линия 122. губернатор Александр Моор сообщил, что лично позвонил и протестировал, как функционирует служба.

"Работу горячей линии мы организовали с учётом опыта 2024 года и с применением интеллектуальных технологий (ИИ). График работы – ежедневно с 7:30 до 20:00, в случае необходимости переведём в круглосуточный режим работы. Все вопросы по подготовке к паводку держу на личном контроле", - сообщил Моор.

Жители Тюменской области могут набрать номер 122, произнести слово "паводок", "наводнение" или "уровень воды", тогда система переведёт звонок на оператора кол-центра. В случае наступления ЧС по телефону 122 можно получить всю информацию о зонах подтопления и эвакуации, пунктах временного размещения и мерах поддержки пострадавших.