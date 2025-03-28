Тюменская область подала заяву в Минтранс на реконструкцию автодороги Тюмень-Омск у Абатского

О необходимости реконструкции участка федеральной трассы Тюмень-Омск, которая в период половодья на реке Ишим оказывается под угрозой затопления с обеих сторон, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев напомнил на правчасе министру транспорта Роману Старовойту.

"Это - федеральная трасса. В прошлом году мы её отбивали из-за паводка. Когда проводились работы, на два часа останавливали движение - пробки образовывались до 15 километров. Это говорит о том, что трасса серьёзно загружена. Регион подал заявку, чтобы провести реконструкцию участка", - пояснил первый вице-спикер.