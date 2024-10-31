Фестиваль школьного юмора проходит в Тюмени

В фестивале школьного юмора, который начался в концертном зале "Золотые ворота Сибири", выступают 150 человек из 13 населённых пунктов Новосибирской, Курганской и Тюменской областей.

В составе жюри — чемпион Высшей лиги КВН команды "Вятка", участник шоу "Суперлига" на СТС, исполнительный директор Официальной Арктической лиги МС КВН Руслан Шишкин, директор Центра рекрутинга и развития ТюмГУ Дарья Рейн, главный специалист регионального отделения Движения Первых Тюменской области, победитель областных и всероссийских конкурсов сценариев и исполнительского мастерства в номинации "Театр", режиссёр-постановщик Всероссийских концертных программ и церемоний Кирилл Толстов и другие.



Команды-участники выступают в двух блоках – новый формат "Сторис" для коротких зарисовок и блок с выступлениями команд в полном формате. Впервые в этом году состоится дебют у звукооператоров всех команд – с ними на протяжении проекта работал звукооператор команд КВН "Джентельмены удачи" и "Так стоп" Сергей Крошкин.

Наставниками команд на этой школе были опытные участники разных лиг КВН – чемпионы лиги ЗАПСИБ, полуфиналисты Международной лиги, призеры Центральной лиги Азии и не только. Редакторами выступили полуфиналист Высшей лиги Международного союза КВН, участник проекта "Лига городов" на ТНТ, автор и актер команды КВН "ИП Бондарев" Андрей Меженный, полуфиналист Высшей лиги КВН, обладатель большого КИВИН на в светлом на музыкальном фестивале голосящий КИВИН 2024, вице-чемпион шоу "Лига Городов" на ТНТ Никита Сивцов.

Руководитель центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева:

Фестиваль школьного юмора проводится как финальное событие учебно-научной школы "diскилс" Тюменского госуниверистета . Этот проект направлен на развитие гибких навыков у школьников – он учит работать в команде, развивает критическое мышление, коммуникацию, тренирует креатив, снимает волнение перед публичными выступлениями. Эти навыки необходимо развивать, в том числе с помощью такого инструмента как юмор.

В результате по решению жюри будут вручены четыре кубка — Кубок победителя сторис, Кубок победителя Фестиваля школьного юмора, Кубок редакторов и Кубок зрительских симпатий.

Сразу после учебно-научной школы "diскилс", развивающей гибкие навыки, стартует учебно-научная школа "diквадрат", направленная на углубленное изучение математики. В этой программе примут участие 150 детей из Тюменской, Омской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Событие пройдет 2-8 ноября на территории загородной базы "Ребячья республика".