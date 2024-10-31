По 50 остановок в год намерены менять в Тюмени

Фото администрации Тюмени

С 2025 года в Тюмени ежегодно будут производить замену 50 автопавильонов, заявил глава города Максим Афанасьев, отвечая на вопрос депутата гордумы о планах по модернизации и преображению остановочных комплексов, которые не вписываются в современную городскую среду.

"Вопрос требует внимания, что подтверждают и обращения жителей в социальных сетях. Мы проанализировали транспортные артерии, оценили качество и состояние остановочных павильонов и приняли решение, начиная с 2025 года, ежегодно производить замену 50 автопавильонов. Для того чтобы деятельность была системной, внесены изменения в правовую базу. Они предусматривают только один тип павильонов, который протестирован в рамках проекта "Умный город". Это многофункциональные остановки. Кроме того, в тесном контакте с застройщиками ведется работа по новым территориям жилищного строительства: за их счёт устанавливаются новые автобусные остановки соответствующего типа", – сообщил Максим Афанасьев.