Об уходе за яблонями рассказала эксперт

17:57 01 мая 2024
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Об уходе за яблонями в период их цветения рассказала опытная дачница Инна Осадчих.
По словам огородницы, если правильно ухаживать за деревом, то можно получить хороший урожай.

– Для начала хорошо вскопайте приствольный круг дерева и удобрите его. До набухания почек надо обрезать слабые побеги. Поищите вредителей, – советует Осадчих.

Дачница рекомендует каждую весну белить ствол дерева. Побелка убережет дерево от солнечных ожогов, сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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