Об уходе за яблонями рассказала эксперт

Об уходе за яблонями в период их цветения рассказала опытная дачница Инна Осадчих.

По словам огородницы, если правильно ухаживать за деревом, то можно получить хороший урожай.

– Для начала хорошо вскопайте приствольный круг дерева и удобрите его. До набухания почек надо обрезать слабые побеги. Поищите вредителей, – советует Осадчих.

Дачница рекомендует каждую весну белить ствол дерева. Побелка убережет дерево от солнечных ожогов, сообщает Мегатюмень.