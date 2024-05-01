Об уходе за яблонями рассказала эксперт

Об уходе за яблонями в период их цветения рассказала опытная дачница Инна Осадчих.
По словам огородницы, если правильно ухаживать за деревом, то можно получить хороший урожай.
– Для начала хорошо вскопайте приствольный круг дерева и удобрите его. До набухания почек надо обрезать слабые побеги. Поищите вредителей, – советует Осадчих.
Дачница рекомендует каждую весну белить ствол дерева. Побелка убережет дерево от солнечных ожогов, сообщает Мегатюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru