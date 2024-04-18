В селе Казанском эвакуировано более 1,5 тысячи человек

В Тюменской области сотрудники МЧС России продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы. В селе Казанское специалистами ведомства и добровольцами уложено более 20 000 мешков с песком. Также организованы лодочные переправы. Эвакуированы более 1 500 человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 детей, сообщает МЧС РФ.

По данным главы района Татьяны Богдановой, волонтеры продолжают засыпку мешков для резерва, на случай если произойдет подмывание дамб в Казанском.

⁣

В ПВР села Ильинка уже размещены 37 человек.⁣ Местом сборного эвакуационного пункта для населённых пунктов: с.Казанское, п.Новоселезёво, д. Шадинка определено помещение районного дома культуры ( АУ "КРСТО "Досуг"). Ответственный: Жуковская Ирина Анатольевна тел. 8-912-392-5235.

⁣

По данным Росгидромета, у поста Ильинки уровень воды в реке Ишим на 8.00 составляет 891 см, что выше критического на 91 см.

