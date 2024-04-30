В Тобольске прошла "Библионочь"

Библиотеки и литературные музеи, книжные магазины и культурные центры представляли вниманию книголюбов вечерние экскурсии и лекции, поэтические чтения и встречи с писателями, творческие мастер-классы и книжные ярмарки.

Для жителей и гостей древней сибирской столицы специальную семейную программу подготовил и Тобольский музей-заповедник. В воссозданных интерьерах Губернской библиотеки Музея уникальных книг и редких изданий. Здесь посетителей ждали экскурсии по настоящему книгохранилищу и другие активности. Например, химические опыты в ночной лаборатории, или литературная гостиная с участием тобольской поэтессы Марины Никогосян. На лекции "Арифметика – сиречь наука числительная" гостям рассказали о первом русском учебнике арифметики Леонтия Магницкого (1703 г

По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.