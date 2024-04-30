Что поможет справиться с головной болью без медикаментов

Главный врач ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр" Джинна Лебедева рассказала, что головная боль может быть первичной – то есть не связанной с заболеваниями головного мозга, мозговых сосудов и других структур, расположенных в области головы и шеи. Это мигрень, головная боль напряжения и другие. А может быть вторичной или симптоматической: к ней относятся головные боли, связанные с травмой, поражением сосудов головы и шеи, инфекциями и прочим.

Специалист также рассказала о немедикаментозных методах лечения головной боли, которые применяются в учреждениях здравоохранения.

Например, это нейропсихологическая реабилитация с помощью тренировки с биологической обратной связью. Метод получил убедительные доказательства эффективности. Это тренировка функционирования мозга, которая помогает человеку брать контроль над своим телом с помощью осознания.

Доказательства эффективности получили и индивидуальная когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на стабилизацию психоэмоционального состояния, и постизометрическая релаксация – специальная техника, применяемая для стабилизации тонуса напряженных мышц.

К методам с относительной убедительностью доказательств относятся лечебная физкультура и рефлексотерапия. Они применяются в комплексе с другими немедикаментозными способами лечения головной боли.

Также к немедикаментозным средствам, которые применяются только в комплексной терапии с другими методиками, например, с постизометрической релаксацией, лечебной физкультурой и прочими, относится массаж, сообщает Тюменская область сегодня.