Чем полезна скандинавская ходьба, рассказала эксперт

Фитнес-тренер Наталья Стрелкова рассказала о пользе скандинавской ходьбы. – Нередко скандинавскую ходьбу практикуют в реабилитационных центрах и больницах. Она вызывает положительное воздействие на функции многих органов, оздоравливает весь организм, – отметила эксперт.

Такая физактивность улучшает насыщение крови кислородом, снижает возбудимость нервной системы, улучшает настроение, стабилизирует обменные процессы и сон. После нее снижаются боли в верхней части тела, ногах и спине, улучшается работа сердца, укрепляются мышцы, сообщает Мегатюмень.

– Исследования показали, что такие тренировки полезны для пациентов в депрессивном состоянии. Скандинавская ходьба помогает в короткие сроки избавиться от стресса, – пояснила Стребкова.