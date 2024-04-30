Чем полезна скандинавская ходьба, рассказала эксперт

18:26 30 апреля 2024
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Фитнес-тренер Наталья Стрелкова рассказала о пользе скандинавской ходьбы. – Нередко скандинавскую ходьбу практикуют в реабилитационных центрах и больницах. Она вызывает положительное воздействие на функции многих органов, оздоравливает весь организм, – отметила эксперт.

Такая физактивность улучшает насыщение крови кислородом, снижает возбудимость нервной системы, улучшает настроение, стабилизирует обменные процессы и сон. После нее снижаются боли в верхней части тела, ногах и спине, улучшается работа сердца, укрепляются мышцы, сообщает Мегатюмень.

– Исследования показали, что такие тренировки полезны для пациентов в депрессивном состоянии. Скандинавская ходьба помогает в короткие сроки избавиться от стресса, – пояснила Стребкова.

Теги: здоровье
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