Ишим в районе села Ильинка побил свой прежний рекорд на 49 см

На 8.30 сегодня, 17 апреля, фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 33 до 76 см. Уровень воды в реке Тобол за сутки выше по течению понизился на 3 см, ниже по течению повысился до 23 см.

"Река Ишим в районе села Ильинка не только достигла уровня опасных явлений, но и превысила исторический максимум, зафиксированный в 2017 году, на 49 см. Возможно подтопление 15 населенных пунктов в Казанском районе. На данный момент затопленных домов нет", - сообщил замгубернатора Владимир Чейметов.

Критический уровень реки у Ильинки - 800 см, на утро среды он превышен на 84 см.

Сейчас в Казанском районе завершают наращивание дамбы, проводится эвакуация 15 населённых пунктов. Во вторник в райцентре работали губернатор Моор и полпред в УрФО Якушев.