Из Ишимского геронтологического центра эвакуировали всех проживающих

Постояльцы Ишимского геронтологического центра на время половодья на реке Ишим переехали в в дома-интернаты в других районах, медицинские организации либо к родственникам. Всего эвакуировано 90 пожилых людей и инвалидов в сопровождении персонала.
Помощь в переезде оказали администрация Ишима, Истошинский интернат (Бердюжский район) и ишимский центр "Согласие", которые предоставили транспорт.
Эвакуация из учреждений соцобслуживания Ишима и Ишимского района началась заблаговременно. Сегодня завершится эвакуация из Таловского интерната.
Родственники могут уточнить информацию по телефону 8-952-677-77-84; в личных сообщениях сообщества департамента соцразвития Тюменской области ВКонтакте; через чат в Telegram.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru