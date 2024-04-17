Из Ишимского геронтологического центра эвакуировали всех проживающих

Постояльцы Ишимского геронтологического центра на время половодья на реке Ишим переехали в в дома-интернаты в других районах, медицинские организации либо к родственникам. Всего эвакуировано 90 пожилых людей и инвалидов в сопровождении персонала.

Помощь в переезде оказали администрация Ишима, Истошинский интернат (Бердюжский район) и ишимский центр "Согласие", которые предоставили транспорт.

Эвакуация из учреждений соцобслуживания Ишима и Ишимского района началась заблаговременно. Сегодня завершится эвакуация из Таловского интерната.

Родственники могут уточнить информацию по телефону 8-952-677-77-84; в личных сообщениях сообщества департамента соцразвития Тюменской области ВКонтакте; через чат в Telegram.