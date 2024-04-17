В Тюменской области продолжается эвакуация сел и деревень из зоны затопления по реке Ишим

09:30 17 апреля 2024
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Продолжение: Из Ишимского геронтологического центра эвакуировали всех проживающих

В связи с половодьем на реке Ишим  и  опасностью затопления в Казанском районе эвакуируют жителей 15 населенных пунктов, в списке - Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки.

В Ишимском районе ранее была объявлена эвакуация деревни ЛАйково и Бутырки. Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова.

Гражданам напоминают, что с собой необходимо взять с собой документы, лекарства, вещи. Номер горячей линии по вопросам паводка - 122 (кнопка 3). Работает круглосуточно.

Теги: Ишим , Ишимский район , Казанский район , паводок
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