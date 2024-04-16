Уровень воды в реке Ишим у города Ишима может достигнуть 11,7 метра

При неблагоприятном развитии событий уровень воды в реке Ишим может достигнуть уровня 1170 см над нулём поста в городе Ишим, сообщил в понедельник глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

"Провёл встречи с жителями подверженных угрозе затопления. Встречи состоялись в населённых пунктах: д.Симоново, д. Синицино, п. Дом Отдыха , п. 29 Детский Дом, д. Большой Остров. Довёл до жителей прогноз уровня воды в реке Ишим на предстоящий поводкоопасный период. По информации Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ "Объ-Иртышского УГМС" при неблагоприятном развитии событий он может достигнуть уровня 1170 см. над нулём поста в г. Ишим", - отметил Ломовцев в своём Telegram-канале.

Гава района предупредил о необходимости принятия заблоговременных мер к обеспечению сохранности материальных ценностей и обеспечению личной безопасности путём временного переезда в неподтопляемые территории для размещения в ПВР.

Самый большой паводок на реке Ишим в Тюменской области наблюдался в 2017 году. Тогда в пик половодья уровень воды в реке составил 981 см.