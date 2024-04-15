Уровень воды в реке Тобол в районе Ялуторовска ожидается на отметке 9,3 метра

По уточненным данным Росгидромета максимальный уровень разлива реки Тобол в Ялуторовске может составить 9 метров 30 сантиметров, сообщается в официальной группе горадминистрации "Ялуторовск: официальные новости".

10 апреля там же публиковалась карта предполагаемого подтопления в случае подъема реки Тобол до уровня 11 метров, в списке упоминалось 56 улиц и переулков, которые частично или полностью могут пострадать от большой воды.

На утро 15 апреля в городе Ялуторовске уровень воды в реке Тобол составляет 448 см (-9 см), критический для данного участка - 850 см.