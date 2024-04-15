Уровень воды в реке Тобол в районе Ялуторовска ожидается на отметке 9,3 метра

11:25 15 апреля 2024
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Продолжение: Моор продолжает инспектировать готовность муниципалитетов к паводку на реке Ишим

По уточненным данным Росгидромета максимальный уровень разлива реки Тобол в Ялуторовске может составить 9 метров 30 сантиметров, сообщается в официальной группе горадминистрации  "Ялуторовск: официальные новости".

10 апреля там же публиковалась карта предполагаемого подтопления в случае подъема реки Тобол до уровня 11 метров, в списке упоминалось 56 улиц и переулков, которые частично или полностью могут пострадать от большой воды. 

На утро 15 апреля в городе Ялуторовске уровень воды в реке Тобол составляет 448 см (-9 см), критический для данного участка - 850 см.

Теги: паводок , Ялуторовск
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