В Абатском районе у трассы Тюмень-Омск устанавливают водоналивную дамбу для защиты от половодья

Сотрудники МЧС у села Абатское устанавливают водоналивную дамбу, чтобы защитить проходящий по пойме реки Ишим участок трассы Тюмень-Омск от затопления.

"Абатский район. Здесь сотрудники МЧС продолжают работы по установке водоналивной дамбы. Она защитит участок федеральной трассы Тюмень – Омск. Тот случай, когда вода (именно она заполняет резервуары) помогает остановить воду. Одно из главных преимуществ такой дамбы – оперативность установки. Все работы идут по плану", - прокомментировал осмотр работ губернатор Александр Моор.

Ранее президент РФ поручил губернатору обеспечить бесперебойную работу трассы во врем падка на реке Ишим, для этого бортом МЧС РФ в регион доставлено 4 км быстровозводимой дамбы. Для ее укрепления жители Абатского подготовили более двух тысяч мешков с песком. В дополнение к дамбе для защиты дороги делается насыпь.