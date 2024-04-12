Сайт со всей информацией о паводке запустили в Тюменской области

Для жителей Тюменской области запустили сайт с информацией о паводковой обстановке в регионе

На сайте паводок72.рф в удобном формате можно узнать, какие районы и города находятся в зоне возможного подтопления, как подготовиться к эвакуации и что делать, если её объявят, посмотреть и скачать памятку о действиях при паводке.

Также на сайте представлены номера экстренных служб и ссылки на официальные сообщества Тюменской области.