Сайт со всей информацией о паводке запустили в Тюменской области

09:35 12 апреля 2024
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Продолжение: Кухарук проинспектировал дамбы города Тюмени

Для жителей Тюменской области запустили сайт с информацией о паводковой обстановке в регионе

На сайте паводок72.рф в удобном формате можно узнать, какие районы и города находятся в зоне возможного подтопления, как подготовиться к эвакуации и что делать, если её объявят, посмотреть и скачать памятку о действиях при паводке.

Также на сайте представлены номера экстренных служб и ссылки на официальные сообщества Тюменской области.

Теги: паводок , сайты
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