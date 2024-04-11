В семи сельских поселениях Ишимского района готовятся к борьбе с паводком

В Ишимском районе идёт подготовка к паводку, работы по защите населённых пунктов от паводка ведутся в Ларихинском, Клепиковском, Пахомовском, Плешковском, Боровском, Шаблыкинском и Равнецком сельских поселениях, сообщил глава муниципалитета Сергей Ломовцев.
Мобилизовано более 60 единиц спецтехники, 18 из которых уже работают на противопаводковых мероприятиях. Привлечено более 50 волонтёров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru