В семи сельских поселениях Ишимского района готовятся к борьбе с паводком

09:18 11 апреля 2024
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В Ишимском районе идёт подготовка к паводку, работы по защите населённых пунктов от паводка ведутся в Ларихинском, Клепиковском, Пахомовском, Плешковском, Боровском, Шаблыкинском и Равнецком сельских поселениях, сообщил глава муниципалитета Сергей Ломовцев.

Мобилизовано более 60 единиц спецтехники, 18 из которых уже работают на противопаводковых мероприятиях. Привлечено более 50 волонтёров.

Теги: Ишимский район , паводок
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